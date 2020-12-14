“الموارد البشرية” و “السوق المالية” توقعان اتفاقية لدعم تواجد المرأة في مجالس إدارات الشركات المدرجة في سوق المال

وقّعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم (الإثنين)، اتفاقية مشتركة مع هيئة السوق المالية لدعم وتمكين تواجد المرأة في مجالس إدارات الشركات المدرجة في سوق المال.
وتهدف الاتفاقية إلى التعاون بين الجانبين في هذا الشأن من خلال تدريب مخصص للنساء المرشحات، إضافةً إلى تطوير دليل إرشادي للمرأة في مجالس إدارات الشركات والتوعية بأهمية التنوع بها.
يُشار إلى أن الوزارة تسعى من خلال عقد تلك الاتفاقيات إلى رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل ودعم التوازن والشمولية في سوق العمل السعودي بما يضمن تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني. وفق “أخبار 24”.