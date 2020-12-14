إنهاء معاناة مريضة من ورم في الرأس بمستشفى شرورة العام

تمكّن فريق طبي جراحي بمستشفى شرورة العام في نجران، اليوم (الإثنين)، من إنهاء معاناة مريضة كانت تشكو من نوبات صرع وألم في الرأس منذ 3 سنوات، وذلك نتيجة ورم شرياني في الفص الأيسر من الدماغ.
وأوضحت إدارة الشؤون الصحية بنجران أنه جرى إدخال المريضة إلى قسم العمليات واستئصال الورم، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات العلاجية والفحوصات اللازمة من خلال أشعة الرنين المغناطيسي.
وأضافت “صحة نجران” أن المريضة غادرت مستشفى شرورة العام عقب تحسّن حالتها الصحية، وذلك بعد قضاء 7 أيام من الفحص والجراحة والعلاج حيث خرجت بصحة جيدة دون أي مضاعفات. وفق “أخبار 24”.