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أخبار محلية > بالفيديو.. “هيئة العقار”: سنخفض تدفق القضايا إلى المحاكم من خلال مركز التحكيم العقاري
14/12/2020   10:13 م

بالفيديو.. “هيئة العقار”: سنخفض تدفق القضايا إلى المحاكم من خلال مركز التحكيم العقاري

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أكّد محافظ الهيئة العامة للعقار عصام المبارك، اليوم (الإثنين)، أنه الهيئة ستقوم بتخفيض تدفق القضايا إلى المحاكم حيث سينظر مركز التحكيم العقاري إلى جميع قضايا العقار.

وأوضح المبارك في لقاء له مع برنامج “الراصد” على شاشة “الإخبارية”، أن نظام “الوساطة العقارية” سيعمل على إنهاء أزمة قضايا “السعي” من خلال مرورها على مركز التحكيم العقاري.

وأضاف بأن الهيئة عملت على تنفيذ 29 حقيبة تدريبية استهدفت أكثر من 40 ألف شاب وشابة، وذلك من خلال 460 مكتباً عقارياً في مختلف مناطق المملكة. وفق “أخبار 24”.

كما أشاد ببرنامج “إيجار” الذي أطلقته وزارة الإسكان، والذي يحول العقد بين المؤجر والمستأجر إلى سند تنفيذ لا يحتاج إلى الذهاب إلى محاكم التنفيذ مباشرةً بدون مروره على المحاكم العقارية.

بالفيديو.. “هيئة العقار”: سنخفض تدفق القضايا إلى المحاكم من خلال مركز التحكيم العقاري

أخبار محلية
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