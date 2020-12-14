بالفيديو.. “هيئة العقار”: سنخفض تدفق القضايا إلى المحاكم من خلال مركز التحكيم العقاري

أكّد محافظ الهيئة العامة للعقار عصام المبارك، اليوم (الإثنين)، أنه الهيئة ستقوم بتخفيض تدفق القضايا إلى المحاكم حيث سينظر مركز التحكيم العقاري إلى جميع قضايا العقار.
وأوضح المبارك في لقاء له مع برنامج “الراصد” على شاشة “الإخبارية”، أن نظام “الوساطة العقارية” سيعمل على إنهاء أزمة قضايا “السعي” من خلال مرورها على مركز التحكيم العقاري.
وأضاف بأن الهيئة عملت على تنفيذ 29 حقيبة تدريبية استهدفت أكثر من 40 ألف شاب وشابة، وذلك من خلال 460 مكتباً عقارياً في مختلف مناطق المملكة. وفق “أخبار 24”.
كما أشاد ببرنامج “إيجار” الذي أطلقته وزارة الإسكان، والذي يحول العقد بين المؤجر والمستأجر إلى سند تنفيذ لا يحتاج إلى الذهاب إلى محاكم التنفيذ مباشرةً بدون مروره على المحاكم العقارية.
فيديو | محافظ #الهيئة_العامة_للعقار: سنخفض تدفق القضايا إلى #المحاكم ومركز التحكيم العقاري سينظر إلى جميع قضايا #العقار ونظام “الوساطة العقارية” سينهي أزمة قضايا “السعي”#الراصد pic.twitter.com/w3Ly21VLPD
— الراصد (@alraasd) December 14, 2020