المملكة ترحب بإعلان الإدارة الأمريكية إزالة اسم السودان رسميًا من قائمة الدول الراعية للإرهاب

أعربت وزارة الخارجية اليوم (الإثنين)، عن ترحيب المملكة بإعلان الإدارة الأمريكية إزالة اسم السودان رسميًا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأوضحت أن المملكة طالما تطلعت إلى هذا الأمر وبذلت مساعيها لدعم الأشقاء في السودان لتحقيقه، باعتباره منعطفًا هامًا في تاريخ السودان، وأساسًا لدعم استقراره وتعافي اقتصاده ورخاء شعبه، وإعادته لمكانه الصحيح في إطار محيطه العربي والإقليمي والدولي.
وثمنت جهود الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الخصوص، لتدعو الدول الحليفة والصديقة والمؤسسات المالية والدولية للاستجابة العاجلة لاحتياجات السودان والبدء في عملية إعفائه من الديون. وفق “أخبار 24”.
وأكدت أن المملكة انطلاقًا من العلاقات الأخوية التاريخية التي تربطها بالسودان؛ ماضية في بذل مساعيها الحميدة لتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لضمان أمنه وتنميته، وتحقيق الرخاء والازدهار لشعبه الشقيق.