بالصور.. الهلال يستعد لمواجهة الفتح في الكأس.. وثلاثي الفريق يواصل التأهيل

عاود لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، اليوم الإثنين، تدريباتهم، بعد لقاء ضيفهم الوحدة، أمس الأحد، والتي انتهت بخسارة الفريق بهدفين مقابل هدف، ضمن مناسفات الجولة الثامنة من دوري المحترفين.
وتركزت الحصة التدريبية للفريق استعداداً لمباراته المقبلة في دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين أمام نظيره الفتح، الخميس المقبل، على الجوانب اللياقية والفنية.
وشهدت التدريبات التي أشرف عليها المدير الفني للفريق رازفان لوشيسكو، عمل كامل للاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة الوحدة، بينما اكتفت العناصر الأساسية، بتمارين استرجاعية، ومران لياقي متنوع.
وواصل عبدالله المعيوف، وحبيب الوطيان حارسي الفريق، إضافة إلى الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، برامجهم العلاجية المعدة لهم مسبقاً، قبل العودة إلى أجواء المباريات، بعد أن تغيبوا عن عدد من المباريات الماضية.
وفق “أخبار 24”.