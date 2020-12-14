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اخبار رياضية > وزير الرياضة: 6.5 مليار ريال مساهمة القطاع في الناتج المحلي عام 2019.. ومعظم تعاملاتنا مع شركات وطنية
14/12/2020   10:16 م

وزير الرياضة: 6.5 مليار ريال مساهمة القطاع في الناتج المحلي عام 2019.. ومعظم تعاملاتنا مع شركات وطنية

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كشف وزير الرياضة، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، عن مساهمة قطاع الرياضة في الناتج المحلي بقيمة 6.5 مليار ريال في العام 2019، في حين كانت تبلغ في عام 2016 نحو 2.4 مليار ريال.

وأوضح في تصريح لصحيفة “عرب نيوز” أن 90% من التعاملات التجارية للوزارة خلال إقامة الفعاليات الرياضية هي مع شركات وطنية.

وأكد أن استضافة المملكة للبطولات الرياضية الدولية جزء من استراتيجية أوسع تسعى إلى النهوض بالقطاع الرياضي في المملكة، وتحفيز الرياضيين السعوديين على المشاركة المستقبلية.

وأبان أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يقود هذه الاستراتيجية لإيمانه بقدرة الرياضة على تغيير الحياة في المملكة، ضمن برنامج تحسين جودة الحياة.

وزير الرياضة: 6.5 مليار ريال مساهمة القطاع في الناتج المحلي عام 2019.. ومعظم تعاملاتنا مع شركات وطنية

اخبار رياضية
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