“الاتحاد” في الشرائع.. و”الأهلي” في رديف الجوهرة بسبب الصيانة

قررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، إقامة مباراتي الاتحاد مع الرائد وضمك من الجولتين الـ9 والـ12، من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة.
كما قررت اللجنة، إقامة مباراتي الأهلي مع الفتح والتعاون في الجولتين الـ9 والـ11، على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
وجاء قرار نقل المباريات بالتنسيق مع ناديي الاتحاد والأهلي، وذلك بناء على خطاب الإدارة العامة لتشغيل المنشآت الرياضية بوزارة الرياضة والذي أفاد بانشغال الملعب الرئيس لمدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بجدة بالصيانة الشتوية خلال الفترة المقبلة. وفق “أخبار 24”.