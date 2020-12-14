وجه نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلانتا الإيطالي، الأرجنتيني بابو غوميز، رسالة إلى جماهير فريقه، على خلفية تقارير رحيله عن الفريق خلال شهر يناير المقبل، إثر خلافه مع المدرب جيان بييرو جاسبريني.
وقال “غوميز” عبر حسابه على موقع الصور الشهير “انستقرام” اليوم الإثنين: جماهيرنا الأعزاء، أكتب إليكم هنا لأنه لا توجد وسائل أخرى للدفاع عن نفسي أو للحديث معكم”.
وأوضح نجم فريق “أتلانتا”: “أردت فقط أن أقول لكم إنني عندما أقرر مغادرة الفريق، فإنكم ستعرفون كل شيء عن طريقي فقط، وليس شخص آخر”.
وأكدت شبكة “سكاي إيطاليا” في وقت سابق، أن العلاقة بين غوميز ومدرب أتالانتا جاسبريني، وصلت إلى طريق مسدود، لذلك فإن كابتن الفريق سيرحل بشكل شبه مؤكد في يناير المقبل.
كما أشارت تقارير صحفية، في وقت سابق، إلى أن غوميز يدخل ضمن اهتمامات نادي النصر، الذي حاول تدعيم صفوفه بضم اللاعب خلال الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن قوبل عرضه بالرفض.
وفق “أخبار 24”.