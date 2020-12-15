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أخبار محلية > بغرامات تصل إلى 100 ألف ريال.. تعرف على محظورات لائحة صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية
15/12/2020   8:12 ص

بغرامات تصل إلى 100 ألف ريال.. تعرف على محظورات لائحة صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية

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كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية لنظام البيئة والعقوبات المرتبة على مخالفيها.

وتضمنت جدولًا لغرامات مخالفات اللائحة التنفيذية للكائنات الفطرية الحيوانية البرية، وتشمل غرامة 20 ألف ريال للصيد بدون ترخيص للمرة الأولى، و5 آلاف ريال للصيد في أماكن محظور الصيد البري فيها، أو الصيد في مواسم وأوقات محظور الصيد بها، بالإضافة إلى 10 آلاف ريال غرامة عدم حيازة ترخيص الصيد البري.

وتشمل الغرامات عقوبات المخالفات النوعية، مثل صيد أنواع محظور صيدها، أو صيد الحوامل من الإناث أو صغار الكائنات الفطرية البرية أو أعداد أكثر من المسموح بها في الترخيص أو بيع الكائنات البرية المصيدة أو مشتقاتها أو تصديرها دون ترخيص. وفق “أخبار 24”.

وتنص اللائحة على تطبيق غرامات متعلقة بالوسائل الخاصة بالصيد، مثل استخدام الأسلحة النارية وبنادق الرش والشباك الساقطة والمصايد والأشراك، بالإضافة إلى استخدام المواد الغرائية واللاصقة والأنوار الساطعة والمواد الكيميائية والسموم والعقاقير المخدرة والغاز والدخان والآلات الكهربائية وبنادق الصيد من جميع أنوع المركبات المتحركة ووسائل جذب الكائنات الفطرية، بحيث تتراوح الغرامات من 10 إلى 100 ألف ريال.

 اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية لنظام البيئة

بغرامات تصل إلى 100 ألف ريال.. تعرف على محظورات لائحة صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية

أخبار محلية
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