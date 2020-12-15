الهيئة العامة للعقار: هكذا نواجه ظاهرة “الفلل الكرتونية”.. ونظام الوساطة العقارية سيُحمّل البائع قيمة التسويق

كشف محافظ الهيئة العامة للعقارات عصام بن حمد المبارك، آلية مواجهة ظاهرة الفلل الكرتونية والمنازل والتأكد من سلامة المباني والمنازل الجاهزة.
وقال خلال لقائه في برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إن الهيئة تعمل من خلال برنامج استدامة لتدريب المهندسين لفحص سلامة المباني والمنازل الجاهزة، مشيرًا إلى أنه تم تدريب أكثر من 6200 مهندس على فحص المنازل.
وأشار إلى أنه يجري حاليًا التنسيق مع الجهة المعنية بكود البناء السعودي ووزارة الشؤون البلدية والقروية لفحص المباني برفقة المطورين في بداية التشييد.
وقال إنه يمكن لأصحاب الفلل الاستعانة بالمهندسين المدربين على فحص المباني السكنية للحصول على شهادة تفيد بسلامة المبنى، مؤكدًا أن الرسوم تتراوح ما بين 700 إلى 1000 ريال. وفق “أخبار 24”.
وفي سياق آخر، أعلن المبارك أن نظام الوساطة العقارية سوف يصدر قريبًا، وهو سيضمن تحمّل مالك العقار عمولة التسويق بنسبة 2.5% بحد أقصى، مشيرًا إلى أنه يمكن إجراء اتفاق بين المشتري والبائع على نسبة أقل من 2.5%.
فيديو | #الهيئة_العامة_للعقار سينتهي موضوع #الفلل_الكرتونية و المبارك لـ #الراصد : عبر برنامج استدامة سنضمن سلامة المباني والمنازل الجاهزة بالفحص والأسعار من 700 إلى 1000 ريال pic.twitter.com/Gk47VPWUSJ
— الراصد (@alraasd) December 14, 2020
فيديو | للتخفيف على المشتري أو المستأجر محافظ الهيئة العامة للعقار يعـلن: قريباً سيصدر نظام الوساطة العقارية وسيتحمل مالك العقار عمولة التسويق 2.5٪
#العقار
#الراصد pic.twitter.com/MSIADMIY4u
— الراصد (@alraasd) December 14, 2020