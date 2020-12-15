اشتكى مواطن يسكن بحي القادسية في العاصمة الرياض، من اضطراره للخروج من منزله مع أبنائه وزوجته يومياً، ليس للتنزه وإنما للبحث عن شبكة إنترنت جيدة ليتمكن أبناؤه من الدخول لمنصة مدرستي.
وأوضح المواطن وفقاً لـ “سبق”، أنه يعاني بشكل يومي من ضعف الإنترنت في المربع الذي يسكن به، ومن يراه مع أسرته يظن أنهم يتنزهون لكن الحقيقة أنه يترك المنزل بحثاً عن الإنترنت لمساعدة أبنائه على الدراسة.
وطالب شركة “STC” بتدعيم الإنترنت في المربع الذي يسكن به، خاصة أن جميع أبناء الحي يعانون من ضعف الشبكة وليس أبناءه فقط، مبيناً أن الجميع قلق في ظل هذا الوضع مع اقتراب اختبارات الفصل الدراسي الأول.
وفق “أخبار 24”.