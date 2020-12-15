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أخبار محلية > بفيديو توعوي.. “الصحة” تحذر من “الاحتراق الوظيفي” وتوضح أضراره على الموظف
15/12/2020   8:16 ص

بفيديو توعوي.. “الصحة” تحذر من “الاحتراق الوظيفي” وتوضح أضراره على الموظف

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نشرت وزارة الصحة مقطعاً توعوياً للتحذير من ظاهرة الاحتراق الوظيفي التي تصيب العديد من الموظفين، مبينة أن له أضراراً على الصحة.  

ونوهت الوزارة إلى أن بعض الموظفين يؤدون عملهم بتفانٍ كبير ويتلقون إشادة كبيرة من رؤسائهم وزملائهم في العمل، وكثيراً ما يكون هذا التفاني على حساب صحتهم وقضاء أوقات مع أسرهم وأصدقائهم.  

وأوضحت أن الاحتراق الوظيفي هو حالة تصيب الموظف يفقد معها الرغبة في العمل وتترافق مع انخفاض مستوى الإنتاجية وتطور الأداء، كما أنها تصيبه بالإرهاق الجسدي والعقلي الناجم عن الحياة المهنية. وفق “أخبار 24”.

 

بفيديو توعوي.. “الصحة” تحذر من “الاحتراق الوظيفي” وتوضح أضراره على الموظف

أخبار محلية
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