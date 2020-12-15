نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > هل ستصنع المملكة قريباً لقاح “كورونا”؟.. مدير “السعودي للقاحات” يجيب
15/12/2020   8:16 ص

هل ستصنع المملكة قريباً لقاح “كورونا”؟.. مدير “السعودي للقاحات” يجيب

+ = -
768

تحدث مدير المركز السعودي للقاحات الدكتور مازن حسنين، عن مدى جاهزية وإمكانية المملكة في تصنيع لقاحات كورونا، على غرار بعض الدول الموقعة على اتفاقيات تمكنها من الحصول على اللقاح وتصنيعه.  

وقال حسنين إن هناك عملاً جارياً من أجل توطين وتصنيع اللقاحات محلياً يقوم عليه أكثر من قطاع حكومي، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد ووزير الصناعة.  

وأضاف في لقائه ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن هناك أملاً أن تتمكن المملكة في القريب العاجل من تصنيع لقاح كورونا وغيره من اللقاحات لحماية المواطنين والمقيمين بشكل أسرع.  وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن كورونا ليس أول فيروس يصيب العالم ولن يكون الأخير، وبالتالي فالمملكة تدرك أن عملية تصنيع اللقاحات محلياً أمر مهم وواجب وطني، لأنه يحقق جزءاً من الأمان الوطني. 

 

هل ستصنع المملكة قريباً لقاح “كورونا”؟.. مدير “السعودي للقاحات” يجيب

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885126548.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.