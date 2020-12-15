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أخبار المناطق > “الأرصاد”: أمطار رعدية على المدينة ورياح مثيرة للأتربة بـ6 مناطق في الساعات المقبلة
15/12/2020   8:16 ص

“الأرصاد”: أمطار رعدية على المدينة ورياح مثيرة للأتربة بـ6 مناطق في الساعات المقبلة

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أصدر الإنذار المبكر التابع للمركز الوطني للأرصاد، عدة تنبيهات عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة على عدد من مناطق المملكة.  

وأوضح المركز أن المدينة المنورة ومدن الحناكية والمهد وخيبر ووادي الفرع وبدر وينبع، يتوقع أن تشهد هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تسبب تدنياً في مدى الرؤية، بدءاً من صباح اليوم (الثلاثاء) وتستمر حتى المساء.  

وأضاف أن أجزاءً من مناطق الرياض ومكة المكرمة والقصيم والحدود الشمالية وحائل والجوف، يتوقع أن تشهد أتربة مثارة مصحوبة برياح سطحية نشطة تسبب تدنياً في مدى الرؤية، بدءاً من صباح اليوم وحتى الساعة السادسة مساءً. وفق “أخبار 24”. 

“الأرصاد”: أمطار رعدية على المدينة ورياح مثيرة للأتربة بـ6 مناطق في الساعات المقبلة

أخبار المناطق
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