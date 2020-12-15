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اخبار رياضية > 5 أسباب مشروعة لفسخ عقد “فيتوريا” وحرمانه من الشرط الجزائي
15/12/2020   12:59 م

5 أسباب مشروعة لفسخ عقد “فيتوريا” وحرمانه من الشرط الجزائي

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كشف الإعلامي الرياضي، محمد الدويش، عن أن هناك أسباباً مشروعة، لفسخ مجلس إدارة نادي النصر، عقد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم البرتغالي روي فيتوريا.

وقال “الدويش”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “عندي لكم أسباب مشروعة لفسخ عقده تحرمه من الشرط الجزائي:

1- ترتيب الفريق بالدوري

2- رفضه العمل الصباحي

3- كثرة إجازاته وراحته

4- تمسكه بمساعدين ثبت فشلهم

5- تحيزه للاعبين ضد لاعبين

ويحتل النصر المركز قبل الأخير بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 4 نقاط بالتساوي مع ضمك صاحب المركز الأخير، بعد مرور 8 جولات من عمر المسابقة. وفق “أخبار 24”.

5 أسباب مشروعة لفسخ عقد “فيتوريا” وحرمانه من الشرط الجزائي

اخبار رياضية
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