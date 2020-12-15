الأرصاد: الحالة المطرية مستمرة على مناطق المملكة

أكد مدير عام إدارة التحاليل والتوقعات بالمركز الوطني للأرصاد، حمزة كومي، استمرار الحالة المطرية على مناطق المملكة، لافتا إلى أنه ستتم مراقبة الحالة أولاً بأول وإصدار التنبيهات اللازمة بذلك.
وتوقع، خلال حديثه في قناة “الإخبارية”، هطول أمطار على محافظة جدة مساء اليوم، وتزداد فرصة هطولها صباح يوم غد (الأربعاء)، وستكون الأمطار متوسطة، وقد تكون أحيانا غزيرة على شمال المحافظة، متوقعاً أن يقل هطول الأمطار عليها بدءًا من ظهر يوم غد.
ودعا الجميع إلى اتخاذ الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني، ومتابعة التنبيهات بأحوال الطقس من موقع المركز وحسابه بمواقع التواصل الاجتماعي. وفق “أخبار 24”.