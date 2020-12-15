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أخبار محلية > “التعليم” تعلن فتح باب القبول لدراسة بكالوريوس الطب البشري في أيرلندا
15/12/2020   6:02 م

“التعليم” تعلن فتح باب القبول لدراسة بكالوريوس الطب البشري في أيرلندا

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أعلنت وزارة التعليم، اليوم (الثلاثاء)، فتح باب القبول والتسجيل إلكترونياً، لحملة الشهادة الثانوية العامة (قسم العلوم الطبيعية) لدراسة بكالوريوس الطب البشري في جمهورية أيرلندا.

وأوضحت الوزارة أن ذلك سيكون من اليوم الثلاثاء، وحتى نهاية يوم السبت 19 ديسمبر 2020م؛ على أن تبدأ الدراسة خلال شهر يناير المقبل 2021م.

وأبانت أنه يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يكون المتقدم شاغلاً لوظيفة في القطاع الحكومي، أو في القطاع الخاص وألا يزيد عمره على 22 عاماً، وألا يقل المعدل التراكمي في الثانوية العامة (قسم العلوم الطبيعية) عن 95% وألا تقل درجتا القدرات والتحصيلي عن 80%. وفق “أخبار 24”.

ودعت الراغبين للتقدم والاطلاع على باقي التفاصيل، بالدخول على منصة سفير التقديم – مسار مقاعد الاتفاقيات الصحية، على الرابط.

“التعليم” تعلن فتح باب القبول لدراسة بكالوريوس الطب البشري في أيرلندا

أخبار محلية
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