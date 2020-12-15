بالفيديو.. ما الخطوات التي يجب على المرأة القيام بها إذا تعرضت لعنف أسري؟ متخصص يجيب

كشف مدير مركز بيت الخبرة للبحوث والدراسات الاجتماعية، الدكتور خالد الحليبي، الخطوات التي يجب اتباعها لحماية المرأة لنفسها من العنف أو الحصول على حقها حال تعرضها لذلك.
وأوضح، خلال حديثه لبرنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أن على المرأة البحث عمن يقف إلى جوارها من عائلتها، حال تعرضها لأي من أشكال العنف في الأسرة.
وأشار إلى ضرورة إبلاغها عن تعرضها لأي من أشكال العنف على رقم 1919، وذلك حال فشلها في العثور على من يقف بجوارها في أزمتها، مشيرًا إلى أن تعامل الجهات الحكومية مع المشكلات الأسرية يتم بسرية كاملة. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن الجهات المعنية بمشاكل الأسرة تعمل على سد أي فجوة أسرية يمكن أن تتسبب في إيذاء المرأة بأي شكل.
د. خالد الحليبي – مدير مركز بيت الخبرة للبحوث والدراسات الاجتماعية:
يجب على كل سيدة تتعرض للعنف أن تتبع هذه الخطوات لتحمي نفسها وتأخذ حقها بالقانون#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/saDXe7IjzU
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 15, 2020