هيئة التراث تسجل “خط التابلاين” أول موقع في سجل التراث الصناعي الوطني

أعلنت هيئة التراث، اليوم (الثلاثاء)، عن تسجيل خط أنابيب النفط القديم “التابلاين” في سجل التراث الصناعي الوطني، ليكون أول موقع تراث صناعي يتم تسجيله رسمياً في المملكة.
وجاء ذلك بعد مبادرة وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة التراث الأمير بدر بن فرحان، واستجابة وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بإيقاف أعمال إزالة الخط، لتمكين هيئة التراث من دراسته وتوثيقة حيث تولت الهيئة مسؤولية دراسة الموقع وتسجيله.
وأعدّت الهيئة بطاقة التسجيل المبدئي للتابلاين أول موقع تراث صناعي في المملكة، تمهيداً لصيانة المواقع الصناعية الأخرى واستثمارها ضمن معالم الصناعة السعودية. وفق “أخبار 24”.
ويُعد خط أنابيب النفط “التابلاين” من أهم معالم التراث الصناعي في المملكة، ويمتد من شرقي المملكة إلى شمالها، وقد بدأ إنشاؤه عام 1948 وما تزال بقاياه شاهدة على بدايات الصناعة النفطية في المملكة.