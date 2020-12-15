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أخبار محلية > ميزانية 2021: 849 مليار ريال إيرادات و 990 مليار ريال نفقات و 141 مليار عجز
15/12/2020   10:10 م

ميزانية 2021: 849 مليار ريال إيرادات و 990 مليار ريال نفقات و 141 مليار عجز

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أقر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء، عن بعد، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2021م (1442 – 1443هـ).

وأوضحت بيانات الميزانية أن إجمالي الإيرادات التقديرية للدولة للعام 2021 تبلغ 849 مليار ريال، في حين تقدر النفقات بـ 990 مليار ريال، والعجز بـ 141 مليار ريال.

وكانت وزارة المالية قد توقعت في بيانها التمهيدي لميزانية 2021 أن تكون الإيرادات 846 مليار ريال، والنفقات 990 مليار ريال، بعجز قدره 145 مليار ريال، وأن يصل الدين العام إلى 941 مليارا. وفق “أخبار 24”.

ميزانية 2021: 849 مليار ريال إيرادات و 990 مليار ريال نفقات و 141 مليار عجز

أخبار محلية
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