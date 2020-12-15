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اخبار رياضية > الهلال يعلن إصابة نجمه قبل مواجهة الفتح في كأس الملك
15/12/2020   10:22 م

الهلال يعلن إصابة نجمه قبل مواجهة الفتح في كأس الملك

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أعلن نادي الهلال، اليوم الثلاثاء، عن إصابة مدافع الفريق الأول لكرة القدم، علي آل بليهي، في العضلة الخلفية، حيث تواجد في عيادة النادي، ولم يشارك في التدريبات الجماعية.

كما كشف النادي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن تأدية الحارس حبيب الوطيان لتدريبات لياقية بالكرة، وذلك ضمن برنامجه التأهيلي المعد له إثر إصابته السابقة.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، اليوم تدريباته استعداداً لمواجهة ضيفه فريق الفتح، مساء يوم بعد غد الخميس، ضمن دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين. وفق “أخبار 24”.

وبدأ الجهاز الفني بنادي الهلال مران اليوم بتدريبات لياقية متنوعة، وشرح المدرب رازفان لوشيسكو، عددا من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة على جزء من مساحة الملعب، بمتابعة رئيس مجلس إدارة نادي فهد بن نافل.

الهلال يعلن إصابة نجمه قبل مواجهة الفتح في كأس الملك

اخبار رياضية
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