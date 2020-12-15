قبل موقعة النهائي.. “الآسيوي” يسلط الضوء على إنجاز الاتحاد والهلال التاريخي

سلط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، الضوء على أبرز النهائيات من بطولة دوري أبطال آسيا، خلال النسخ الـ17 الأخيرة، منذ إطلاق البطولة بنظامها الجديد في العام 2003.
وشهدت القائمة، التي أعلن عنها الآسيوي، قبل انطلاق المباراة النهائية من النسخة الحالية، السبت المقبل، تواجد الاتحاد والهلال، حيث توج الأول باللقب خلال نسخة العام 2004، والثاني خلال نسخة 2019.
وألقى الموقع الرسمي للآسيوي الضوء على نهائي نسخة 2004 والذي جمع بين الاتحاد وسيونجنام إيلهوا تشونما الكوري الجنوبي، حيث خسر الاتحاد ذهابًا في جدة (1-3)، قبل أن يصنع المفاجأة ويفوز في كوريا بنتيجة 5-0، ليحصل على اللقب بمجموع (6-3) في المباراتين.
كما تم تسليط الضوء على تتويج الهلال باللقب الآسيوي خلال نسخة العام 2019، حيث فاز في مجموع المباراتين بنتيجة 3-0، وقال الآسيوي: “كان نادي الهلال يدخل المنافسة في كل نسخة من دوري أبطال آسيا، وهو يحمل طموحا واحدا من خلال التتويج باللقب القاري، كي يعيد الأيام الذهبية في عقد التسعينات ومطلع الألفية عندما حصد ستة ألقاب قارية”. وفق “أخبار 24”.
وتابع: “وقد وصل الهلال إلى النهائي القاري مرتين، حيث خسر عام 2015 أمام ويسترن سيدني الأسترالي، ثم عام 2017 عندما خسر أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني، وحظي الفريق بفرصة للثأر من أوراوا ريدز عندما تكررت المواجهة بينهما العام 2019”.