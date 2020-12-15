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اخبار رياضية > تأكد غياب نجمي الهلال عن مواجهة الفتح في الكأس
15/12/2020   10:23 م

تأكد غياب نجمي الهلال عن مواجهة الفتح في الكأس

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كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن تأكد غياب نجمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن مواجهة نظيره الفتح الخميس المقبل، لحساب دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

باتت، وفقًا لصحيفة “الرياضية”، مشاركة حارس الفريق عبد الله المعيوف، ولاعب الوسط الإيطالي جيوفينكو، في مباراة الكأس شبه مستحيلة، وذلك لعدم تعافيهما من الإصابة خلال الفترة الماضية، حيث أصبحا خارج حسابات الروماني لوشيسكو.

وتضاعفت حظوظ حارس الفريق حبيب الوطيان، للمشاركة في المواجهة المرتقبة للفريق أمام الفتح، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، بعد تماثله للشفاء.

تأكد غياب نجمي الهلال عن مواجهة الفتح في الكأس

اخبار رياضية
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