الجدعان: 2020 كان عاماً استثنائياً.. ونتوقع تعافي الاقتصاد الوطني خلال العام المقبل

أكد وزير المالية محمد الجدعان أن المملكة واجهت أزمة فيروس كورونا باحترافية عالية شهد لها العالم، متوقعًا تعافي الاقتصاد الوطني خلال العام المقبل.
وقال، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب إعلان الميزانية العامة للدولة، إن الحكومة عملت بتناغم وحزم مع الأزمة منذ بدايتها، كما دعمت القطاع الخاص للمحافظة على وظائف المواطنين.
وأشار إلى أن الوزارة ركزت على دعم القطاعات الأكثر تضررًا بالجائحة، موضحًا أنه تم اتخاذ قرارات شجاعة غير مسبوقة لمواجهتها، خاصة أن 2020 كان عامًا عنوانه صحة الإنسان أولًا.
وأوضح أن معظم قطاعات الاقتصاد في المملكة بدأت التعافي من تأثير الجائحة، متوقعًا أن يتعافى الاقتصاد الوطني خلال العام المقبل. وفق “أخبار 24”.
وذكر الجدعان أن المملكة أطلقت أكثر من 150 مبادرة تحفيزية في مواجهة تداعيات الجائحة، كما أكد أن المملكة تمكنت من الحفاظ على الاقتصاد العالمي من خلال حسن إدارة أزمة الطاقة.
وأبان أن دعم منظومة الحماية الاجتماعية يمثل هدفا أساسيا لحماية الفئات الأكثر حاجة، كما كشف عن توفير المملكة أكثر من 350 مليار ريال من خلال رفع كفاءة الإنفاق منذ 2017.