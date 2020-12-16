“المالية”: الدين العام بلغ 854 مليار ريال في 2020.. ويُتوقع أن يصل إلى 937 ملياراً في ميزانية 2021

كشفت بيانات وزارة المالية أن الدين العام في ميزانية 2020 بلغ 854 مليار ريال، وهو ما يشكل نسبة 34% من إجمالي الناتج المحلي.
فيما يُتوقع أن يبلغ الدين العام في ميزانية 2021م، 937 مليار ريال، أي حوالي 32.7 % من الناتج المحلي، وأن يرتفع في 2022 إلى تريليون و13 مليار ريال، ليشكل نسبة 33.3 % من الناتج المحلي.
وأوضحت “المالية” أن من أهم المستهدفات المالية في العام 2021، استكمال مستهدفات تحقيق رؤية المملكة 2030، وتطوير المرافق والخدمات الأساسية ورفع مستوى جودة الحياة ودعم خطط الإسكان، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وتمكين القطاع الخاص. وفق “أخبار 24”.