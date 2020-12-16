الرياض: القبض على 3 أشخاص سرقوا 5 مركبات تحت تهديد السلاح واستخدموها في سلب المارة

أعلن مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن رجال الأمن ألقوا القبض على 3 مواطنين لضلوعهم في سرقة 5 مركبات تحت تهديد السلاح واستخدامها في جرائم السلب.
وأوضح الرائد الكريديس أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بالشرطة من القبض على ثلاثة مواطنين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث؛ إثر تورطهم بسرقة 5 مركبات تحت التهديد بالأسلحة البيضاء واستخدامهم لها في جرائم سلب المارة وسرقة محتويات المركبات المتوقفة.
وأضاف أن إجراءات الاستدلال الأولية أشارت إلى ارتكابهم عدداً من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي في عدد من أحياء مدينة الرياض، وقد تم استرداد المركبات المسروقة، وجرى إيقافهم واتخاذ كل الإجراءات النظامية بحقهم، لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة. وفق “أخبار 24”.