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أخبار محلية > البنك المركزي يصدر ضوابط اعتماد المنتجات التأمينية
16/12/2020   8:59 ص

البنك المركزي يصدر ضوابط اعتماد المنتجات التأمينية

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أصدر البنك المركزي السعودي “ساما”، الضوابط الخاصة باعتماد المنتجات التأمينية، والتي تمثل نقلة في إجراءات الموافقة على هذه المنتجات.

وأوضح أن الضوابط تهدف بشكل رئيسي إلى وضع الإجراءات التنظيمية والمتطلبات اللازمة قبل تسويق أو بيع المنتجات التأمينية من قبل الشركات، بالإضافة إلى تحديد فئات المنتجات التي تتطلب موافقة البنك المركزي المسبقة أو إشعاره قبل تسويقها وبيعها.

وألزمت الضوابط شركات التأمين باستحداث لجنة المنتجات، لتتولى بدورها عملية حوكمة الإجراءات الواردة في الضوابط، وذلك لضمان جودة تصميم المنتجات التأمينية وتطويرها، بالإضافة إلى تقييم مخاطر وأداء هذه المنتجات والتأكد من توافقها مع المتطلبات النظامية.  وفق “أخبار 24”.

البنك المركزي يصدر ضوابط اعتماد المنتجات التأمينية

أخبار محلية
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