وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف يتفقد طريق الملك عبدالعزيز بالعاصمة المقدسة

تفقد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، مشروع طريق الملك عبدالعزيز الموازي بمكة المكرمة، والممتد من حدود طريق عثمان بن عفان (الدائري الثالث) وصولاً إلى مشارف المسجد الحرام.
ورافق الحقيل خلال تفقده المشروع أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، وعدد من المختصين بالأمانة.
ويسهم المشروع في معالجة العشوائيات بمكة المكرمة من خلال حصر ومعالجة كامل العقارات البالغ عددها ما يقرب من 4 آلاف عقار في الأحياء العشوائية في فترة زمنية قياسية بلغت 5 أعوام.
ويضم مسار طريق الملك عبدالعزيز مسطحات خضراء وفنادق عالمية ومراكز ومحلات تجارية، وعدداً من المرافق الثقافية والترفيهية والاجتماعية المتكاملة، وتبلغ مساحة جميع المسطحات البنائية 6.34 مليون متر مربع. وفق “أخبار 24”.
ويتوسط المشروع مسجد الملك عبدالله الذي تبلغ مساحته 141 ألف متر مربع، كما سيوفر وسائل نقل متعددة تشمل شبكة حافلات ترددية، وقطار مترو مكة والتي يستفيد منها نحو 5 ملايين زائر ومقيم بالعام في أوقات الذروة.
وسيكون طريق الملك عبدالعزيز معلماً عصرياً وواجهة حضارية متعددة الإمكانات، لتسهم في تعزيز جودة حياة سكان مكة المكرمة وضيوفها من الحجاج والمعتمرين.