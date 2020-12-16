توظيف 115 ألف سعودي وتوطين هذه المهن.. “الموارد البشرية” تكشف عن مستهدفاتها عام 2021

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن أبرز مستهدفاتها من ميزانية عام 2021 المقبل، منها توظيف 115 ألف شاب سعودي وتوطين عدد من المهن النوعية.
وأوضحت الوزارة أنها تسعى خلال العام المقبل لإنشاء جهة وطنية مستقلة ومختصة من أجل قيادة وتشغيل وتنسيق القطاع غير الربحي في المملكة لرفع مستوى الحوكمة والشفافية، كما تسعى لتأسيس وإدارة أكاديمية لتطوير القيادات الإدارية تستهدف تطوير موظفي القطاع الحكومي، مع إمكانية تقديم خدمات للقطاع الخاص لاحقاً.
وأشارت إلى سعيها لإطلاق برنامج تأهيل المتميزين لاستقطاب الخريجين المتميزين من الجنسين للعمل مع الجهات الحكومية المشتركة، وتوظيف نحو 115 ألف شاب سعودي في القطاعات المختلفة ممن لم يسبق لهم دخول سوق العمل أو انقطعوا عن العمل لأكثر من 3 أشهر.
وأضافت أنها تسعى كذلك لتوطين عدد من المهن النوعية، كالمحاسبة والهندسة والاتصالات وتقنية المعلومات، وإصدار لائحة تهدف لتنظيم العمل الحر، وإطلاق منصة لإصدار وثائق ممارسة العمل الحر، وكذلك الربط مع منصة “إيجار” من خلال آلية تلزم صاحب المنشأة من الإفصاح عن سكن العمالة. وفق “أخبار 24”.
ونوهت إلى أبرز الإنجازات التي حققتها خلال عام 2020 الجاري، ومنها إطلاق منصة العمل التطوعي، وافتتاح 16 بيتاً اجتماعياً، وتوطين مهن الصيدلة والهندسة وطب الأسنان وكذلك توطين 9 أنشطة تجارية بنسبة 70% من منافذ البيع.
ولفتت الوزارة إلى قيامها بتدشين المنصة الوطنية للقيادات النسائية، ودعم المنشآت الصغيرة من خلال إعفائها من المقابل المادي وفق الآليات المنصوص عليها.