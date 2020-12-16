الإطاحة بمواطن أثناء محاولته تهريب أكثر من 5 آلاف حبة كبتاجون بوادي الدواسر

أطاحت دوريات قوة المهام السرية التابعة لقيادة أمن الطرق بمواطن، بعد الاشتباه بكونه أحد مروجي المخدرات؛ حيث عثر داخل مركبته على أكثر من 5 آلاف حبة كبتاجون ومسدس.
وأوضحت مصادر أمنية أن مركبة حديثة كانت مقبلة من نجران باتجاه الرياض، وتوقفت بجانب الطريق قبل أن تتحرك ببطء أثناء مرورها بنقطة تفتيش مفاجئة، ما جعل رجال الأمن يشكّون فيه وتوجهوا نحوه من أجل استجوابه.
وأضافت المصادر وفقاً لـ “سبق”، أنه لوحظ علامات الارتباك على قائد المركبة، ليتم إخضاعه للتفتيش التشخيصي وتفتيش المركبة، مبينة أنه وجد داخل المركبة منظار “دربيل” كان يستخدمه الشخص لمشاهدة دوريات رجال الأمن.
وأشارت إلى أن رجال الأمن بعد تفتيش المركبة عثروا بداخلها على كميات كبيرة من حبوب الكبتاجون المخدرة مخبأة بطريقة احترافية، كما عثر على مسدس ومبلغ مالي، وجرى التحفظ على الشخص والمركبة، وأحيل مع المضبوطات للجهات المختصة لإكمال الإجراءات.