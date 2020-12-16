“الأرصاد” تصدر تنبيهات بأمطار رعدية ورياح نشطة على بعض المناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الأربعاء)، تنبيهات بهطول أمطار رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، بعدد من مدن المملكة، وسحب رعدية ممطرة في أخرى.
وأوضح المركز، أن عدداً من المدن بمناطق، مكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، والباحة، وعسير، ستشهد أمطاراً رعدية مع نشاط في الرياح السطحية يؤدي لتدن في مدى الرؤية، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة 9 مساءً، أما في منطقة الباحة وعسير فتستمر حتى الساعة 10 مساءً.
كما نبه المركز من سحب رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية يؤدي لتدن في مدى الرؤية على منطقة جازان، وتشمل الحالة الدرب وجازان وفرسان، مبينة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 صباحاً.
وأضاف أن منطقة الرياض ستشهد رياحاً نشطة، وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الدرعية والدوادمي والزلفي والعاصمة الرياض والمجمعة ورماح، وتستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً. وفق “أخبار 24”.
وتشهد منطقة القصيم أتربة مثارة، وأمطاراً رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة البكيرية والرس وبريدة ورياض الخبراء وعنيزة، وتستمر حتى الساعة الـ 1 من صباح غد الخميس.