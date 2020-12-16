بالفيديو.. أسراب من الجراد تجتاح سماء بريدة

اجتاحت أسراب من الجراد الصحراوي، أمس (الثلاثاء)، سماء أجزاء من مدينة بريدة بمنطقة القصيم.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، مجموعات هائلة من الجراد خلال اجتياحها مناطق متفرقة من بريدة، وانتشارها بشكل كثيف، وسط مطالبات للجهات المعنية بسرعة مكافحتها قبل إلحاقها المزيد من الأضرار.
ومن المتوقع ازدياد هجمات أسراب الجراد خلال الفترة المقبلة، نتيجة الأمطار التي شهدتها منطقة القصيم مؤخراً. وفق “أخبار 24”.
وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد حذّرت من تناول الجراد المنتشر هذه الأيام في المملكة، مشيرة إلى أنه تجري مكافحة الجراد عبر رشه بمبيدات معتمدة لا تؤثر على البيئة، لكنها ضارة بصحة الإنسان في حال تناوله.
في سماء بريده هاذا وش كانه جراد مسير #برد_الشتاء_محتاج_الي pic.twitter.com/L1tfv2iX0B
— توتي🎧🎼❤️ (@tarf_aa2019) December 15, 2020
جراد القصيم بريده pic.twitter.com/3X5Ge94P2p
— Abu saleh ali dayya (@dayyan1977) December 15, 2020