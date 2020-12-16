وزير البيئة: سنشهد في 2021 صدور قرارات وتنظيمات لتعزيز الأمن الغذائي

قال وزير البيئة والمياه والزراعة، عبدالرحمن الفضلي، إن ترتيب المملكة في مؤشر الأمن الغذائي العالمي تحسن في العام الماضي، مؤكداً أن رؤية 2030 تستهدف أن تكون المملكة ضمن أفضل 20 دولة فيما يخص الأمن الغذائي.
وأكد، خلال مشاركته في الجلسة الحوارية بملتقى ميزانية 2021، أن الوزارة لديها استراتيجية واضحة للأمن الغذائي، وجارٍ العمل في إطارها، متعهداً بصدور عدة قرارات وتنظيمات في العام المقبل لتعزيز الأمن الغذائي.
ونوه بما قامت به الوزارة خلال الفترة الماضية، ومنه تنظيم زراعة الأعلاف، مؤكداً أن ذلك ساهم في الحد من هدر المياه، وأن الفترات القادمة ستشهد استثمارات أكثر وحوافز لدعم المشروعات المرشدة للمياه وتوفير المنتجات التي تحتاجها المملكة. وفق “أخبار 24”.