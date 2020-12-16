أمير عسير يصدر قراراً بتعيين الأمير تركي بن سعد محافظاً لبيشة

أصدر أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، اليوم (الأربعاء)، قراراً بتعيين الأمير الدكتور تركي بن سعد محافظًا لبيشة الواقعة شمال المنطقة.
وأوضحت إمارة عسير، أن القرار يأتي وصولًا إلى الهدف الذي تعمل على تحقيقه المنطقة في مسيرة التنمية المتوازنة والمتجددة بما يخدم الإنسان والمكان في جميع الاتجاهات.
كما اعتمد الأمير تركي بن طلال، تعيين رئيس بلدية الساحل، علي بن جلبان، رئيسًا لبلدية محافظة بيشة، ويعد ابن جلبان من الكفاءات المميزة في أمانة عسير، وأشرف على مشروع الواجهة البحرية وغيرها من الإنجازات الميدانية التنموية. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، رفع الأمير تركي بن سعد، شكره وتقديره لأمير المنطقة على الثقة بتعيينه محافظاً لبيشة، سائلاً الله عز وجل التوفيق والعون لحمل الأمانة وأدائها بما يحقق تطلعات القيادة وبما فيه خدمة المنطقة في هذه المحافظة.