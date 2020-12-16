نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. وزير الصحة يعلن وصول أول دفعة من لقاح كورونا صباح اليوم ويستعرض عينة منه
16/12/2020   5:39 م

بالفيديو.. وزير الصحة يعلن وصول أول دفعة من لقاح كورونا صباح اليوم ويستعرض عينة منه

+ = -
547

أعلن وزير الصحة، توفيق الربيعة، وصول أول دفعة من لقاح “فايزر” المضاد لفيروس كورونا الجديد صباح اليوم (الأربعاء)، واستعرض عينة من اللقاح، مؤكداً أن ذلك يعد بداية لانفراج أزمة كورونا.

ولفت خلال مشاركته في ملتقى ميزانية 2021 بالجلسة الحوارية بمشاركة وزير المالية، محمد الجدعان، إلى أن التسجيل للحصول على اللقاح بدأ من يوم أمس (الثلاثاء)، وستتم جدولة توزيع اللقاحات وفقا للفئات ذات الأولوية لأخذه.

وأكد أن الاستعدادات والتجهيزات المبكرة التي نفذتها الوزارة بدعم القيادة ساهمت في السيطرة على الجائحة، مشيداً بالتزام المواطنين والمقيمين والشركات في تطبيق الإجراءات الاحترازية، لافتا إلى أن ذلك ساهم في تراجع الإصابات بالفيروس.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. وزير الصحة يعلن وصول أول دفعة من لقاح كورونا صباح اليوم ويستعرض عينة منه

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885126788.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.