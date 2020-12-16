ضمن إرسالية “جريش”.. “الجمارك” تحبط تهريب 8.7 مليون حبة “كبتاجون” واردة من تركيا

أعلنت الجمارك السعودية في ميناء جدة الإسلامي، اليوم (الأربعاء)، إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت 8.7 مليون حبة، عُثر عليها مُخبأة ضمن إرسالية “جريش” وردت للمملكة عبر الميناء.
وأوضح وكيل الهيئة العامة للجمارك للشؤون الأمنية محمد النعيم، أن مركز الاستهداف بالجمارك تمكّن من استهداف إرسالية واردة من “تركيا” كانت في طريقها إلى المملكة، وعند وصولها إلى الميناء تمكّنت الجمارك من العثور على “حبوب الكبتاجون” مُخبأة داخل إرسالية “جريش” بحيث تم إخفاء المضبوطات داخل الأكياس.وفق “أخبار 24”.
وأبان أنه جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، لاتخاذ الإجراءات التي تضمن القبض على مستقبلي هذه الكمية، حيث تم ضبطهم داخل المملكة وعددهم 3 أشخاص، سعودي و2 من الجنسية السورية.
#ارقد_وآمن | بفضل الله وتوفيقه #الجمارك_السعودية تنجح في إحباط محاولة تهريب 8,753,432 حبة كبتاجون قادمة من تركيا عبر ميناء جدة الاسلامي، وتم ضبط المستقبلين في الرياض بالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات. pic.twitter.com/mjbY8mxvAP
— الجمارك السعودية (@SaudiCustoms) December 16, 2020