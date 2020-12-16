“الشورى” يوافق على مشروع نظام الكهرباء

وافق مجلس الشورى، اليوم (الأربعاء)، على مشروع نظام الكهرباء والذي يهدف إلى الارتقاء بخدمات الكهرباء في المملكة، وحوكمة تقديم تلك الخدمات في منظومة قطاع الطاقة من الناحية التنظيمية والتنفيذية.
من جهة أخرى، طالب المجلس وزارة الخارجية، بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية الكافية التي تمكِن بعثات المملكة الدبلوماسية من القيام بمهامها المتعددة وتطوير أداءها لتعزيز مصالح المملكة وزيادة حضورها الدولي.
وشملت مطالبات المجلس دعوة المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية إلى تفعيل شركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار، بالإضافة إلى تطوير آليات التنسيق بين أطراف الإنتاج والمستفيدين وشركائها لتجويد الأداء والرقي بالخدمات التي تقدمها. وفق “أخبار 24”.