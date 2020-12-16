الجمعة.. مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تعلن أسماء الفائزين بجائزة الخط العربي

تعلن مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، بعد غدٍ (الجمعة)، أسماء الفائزين بجوائز مسابقة الخط العربي، التي نُظمت خلال الأشهر الماضية، احتفاء باليوم العالمي للغة العربية.
وتبلغ جوائز المسابقة أكثر من 80 ألف ريال في 3 فروع، وهي خطوط الثلث والنسخ والديواني، وشارك فيها 186 متسابقاً من 14 مدينة ومحافظة بالمملكة، حيث فاز 17 عملاً من بين 77 عملاً مرشحاً.
وتضمنت شروط المسابقة عدم استخدام برامج الحاسوب لتعديل العمل، وعدم وضع اسم الخطاط أو توقيعه على الورقة، فيما يحق للجنة حجب الجوائز ومناصفتها واستبعاد الأعمال المشتملة على الأخطاء الإملائية. وفق “أخبار 24”.