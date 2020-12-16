بعد فترة من الغياب .. “عسيري” جاهز لمساندة النصر في مواجهة الرائد

أصبح لاعب الفريق الأول بنادي النصر، عبدالفتاح عسيري، جاهز للمواجهات المقبلة، وذلك بعد أن تعافى من الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الأهلي في نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الماضية.
ومن المرجح، وفقا لـ”الجزيرة”، أن يتواجد اللاعب على دكة الاحتياط خلال المباراة التي ستقام اليوم (الأربعاء) بين النصر والرائد ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
الجدير بالذكر أن مدرب النصر، روي فيتوريا، أنهى يوم أمس تحضيرات فريقه استعداداً للمباراة المقررة إقامتها اليوم على ملعب الملك فهد الدولي.