ناد بدوري المحترفين يخطط لخطف محترف النصر في الانتقالات الشتوية

كشفت تقارير صحفية الثلاثاء، عن أن أحد أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يخطط للتعاقد مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنصر، المغربي نور الدين أمرابط، خلال الفترة المقبلة.
وخاطبت إدارة الوحدة، وفقًا لصحيفة “الوطن”، وكيل أعمال لاعب النصر، مبدية رغبتها في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية، لا سيما أن ارتباطه مع ناديه اقترب من نهايته.
وأوضحت الصحيفة، أن إدارة الوحدة قدمت للاعب نفس المرتب الذي يتقاضاه مع النصر حاليًا 15 مليون ريال سنويًا، “4 ملايين دولار”، وينتظر الوحداويون رد اللاعب، الذي إذا تم التعاقد معه فسيكون أعلى لاعبي الفريق وأغلى لاعب في تاريخ النادي.
وأشارت الصحيفة، إلى أن مدرب الفريق البرتغالي إيفو فييرا، أبدى حاجته للاعب، وأنه مكسب ومصدر قوة هجومية في حال كسب خدماته خلال الانتقالات الشتوية، وسيتم تسجيله في القائمة الآسيوية.