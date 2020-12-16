أزمة مالية مليونية تهدد “النصر” بالحرمان من تسجيل اللاعبين في الشتوية

كشفت تقارير صحفية، اليوم (الأربعاء)، عن أن نادي النصر مهدد بالحرمان من تسجيل اللاعبين الجدد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لعدم الحصول على شهادة الكفاءة المالية؛ بسبب الأزمة المالية الي تواجه إدارة صفوان السويكت.
وأوضحت التقارير وفقًا لـ”الرياضية”، أن النصر مطالب بسداد 75 مليون ريال، خلال الأسبوعين القادمين، قبل فتح باب الانتقالات.
وبينت أن الالتزامات المالية والديون التي تواجه النصر كالتالي:
ثلاثة أشهر رواتب متأخرة للاعبين، بالإضافة إلى مقدمات عقودهم.
مبلغ 10 ملايين ريال متأخرة للقادسية، من انتقال لاعب الوسط خالد الغنام.
مبلغ 8 ملايين ريال متأخرة للتعاون، نظير صفقة المهاجم عبدالفتاح آدم.
مبلغ 6.5 مليون ريال متأخرة للاعب الاتفاق عبدالله آل سالم.
ويشترط على الأندية، من أجل الحصول على أهلية تسجيل اللاعبين الجدد في فترة الانتقالات الشتوية، تسديد كل المستحقات المترتبة على النادي، بسداد المبالغ مستحقة الدفع لجميع اللاعبين، والجهاز الفني، والطبي، ومقدمات العقود المستحقة، إضافة إلى دفع المبالغ المستحقة للأندية، وإنهاء المستحقات النظامية للوسطاء، وسداد أجور ورواتب العاملين حتى 31 أكتوبر الماضي.