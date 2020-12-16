تأكد جاهزية نجم النصر لمواجهة الرائد في الكأس

تأكدت جاهزية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، أيمن يحيى، للمشاركة مع فريقه في مباراة الأربعاء أمام نظيره الرائد، لحساب دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
وكشف الإعلامي الرياضي، علي العنزي، عبر حسابه على “تويتر”، أن أيمن يحيى أصبح جاهزاً للقاء النصر أمام الرائد، وذلك بعد مشاركته في تدريبات الفريق الجماعية مساء الثلاثاء، موضحًا أن فيتوريا ضمه لقائمة الفريق.
وشهدت الحصة التدريبية للفريق الأول بقيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، بتدريبات لياقية متنوعة، والتركيز على الجوانب التكتيكية، والتي شرح خلالها المدرب عدداً من الأمور الفنية للاعبين، تحضيراً لمواجهة الرائد. وفق “أخبار 24”.