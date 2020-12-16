قامت الفرق التفتيشية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية، بالتعاون مع الأمن العام، بجولات ميدانية استهدفت المحال التجارية المخالفة لأنظمة الهيئة بمختلف مناطق المملكة.
وأوضحت أن المرحلة الأولى من الجولات تركزت على محال أجهزة الحاسب الآلي والمطبوعات والمصنفات الصوتية والإلكترونيات، التي يتم انتهاك حقوق الملكية الفكرية في مزاولة نشاطها، وقد تم ضبط أجهزة مخالفة.
وأكدت أهمية احترام حقوق الملكية الفكرية، وأنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمحاسبة المخالفين للأنظمة في جميع المجالات التي تختص الهيئة برعاية حقوقها.
وفق “أخبار 24”.