شراكة بين “مانجا” و”نيوم” في مسلسل الأنيمي السعودي “أساطير في قادم الزمان”

أعلنت شركة “مانجا للإنتاج”، التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان (مسك) الخيرية، عقدها اتفاقية مع شركة نيوم، حيث ستدور في منطقتها أحداث الموسم الثاني من مسلسل “أساطير في قادم الزمان” السعودي بأسلوب “الأنيمي”.
وعبر الرئيس التنفيذي لشركة “مانجا”، الدكتور عصام بخاري، عن سعادته بالتعاون مع نيوم، التي ستكون حاضرة في الموسم الثاني من المسلسل، مشيرا إلى أن هدف “مانجا” إلهام أبطال المستقبل وزرع الطموح فيهم ليكونوا جزءاً من تطوير وتشييد نيوم وبناء مستقبل مشرق.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة نيوم، المهندس نظمي النصر، أن الإعلام والثقافة والترفيه من القطاعات الرئيسية في نيوم، وأن هناك سعيا دائما لفتح المجال بشكل أوسع أمام المواهب المحلية والعالمية المهتمة بالمجال الفني، داعيا إياهم للمشاركة في المسابقة التي ستجري قريباً. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن المسلسل يُعرض في 19 محطة ومنصة في المنطقة إضافة إلى اليابان والصين وتايوان وأمريكا وغيرها، حيث تلقى المسلسلات بأسلوب الرسومات اليابانية رواجاً كبيراً، ما يسهم في نشر الثقافة السعودية حول العالم واطّلاع مختلف الشعوب عليها.