بالفيديو.. “الصحة”: التطعيم سيبدأ بالمناطق الرئيسية وسيتم تدريب الممارسين عليه

قال وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، اليوم (الأربعاء)، إن عملية التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد ستبدأ في المناطق الرئيسية في المملكة.
وأوضح – عبر مداخلة مع قناة “الإخبارية” – أن التطعيم، الذي سيبدأ في الأيام القليلة القادمة، سيركز على الفئات المعرضة للأمراض الشديدة وبعض المهن الحرجة.
وأضاف أن المملكة ستكون بذلك واحدة من ضمن 3 دول تبدأ التطعيم الفعلي، لتغطية أكبر عدد من المواطنين والمقيمين، وسيتم توزيع اللقاح على جميع المراكز الصحية بعد فترة من التدريب للممارسين. وفق “أخبار 24”.
فيديو | #الصحة لـ #الإخبارية: بدء التطعيم بلقاح #كورونا خلال الأيام القليلة القادمة والتركيز في المرحلة الأولى على المناطق الرئيسية في #المملكة pic.twitter.com/89LnmqULsL
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 16, 2020