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أخبار محلية > بالفيديو.. “الصحة”: التطعيم سيبدأ بالمناطق الرئيسية وسيتم تدريب الممارسين عليه
16/12/2020   9:40 م

بالفيديو.. “الصحة”: التطعيم سيبدأ بالمناطق الرئيسية وسيتم تدريب الممارسين عليه

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قال وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، اليوم (الأربعاء)، إن عملية التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد ستبدأ في المناطق الرئيسية في المملكة.

وأوضح – عبر مداخلة مع قناة “الإخبارية” – أن التطعيم، الذي سيبدأ في الأيام القليلة القادمة، سيركز على الفئات المعرضة للأمراض الشديدة وبعض المهن الحرجة.

وأضاف أن المملكة ستكون بذلك واحدة من ضمن 3 دول تبدأ التطعيم الفعلي، لتغطية أكبر عدد من المواطنين والمقيمين، وسيتم توزيع اللقاح على جميع المراكز الصحية بعد فترة من التدريب للممارسين. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “الصحة”: التطعيم سيبدأ بالمناطق الرئيسية وسيتم تدريب الممارسين عليه

أخبار محلية
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