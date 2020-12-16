بالفيديو.. الخطوط السعودية تحتفل بإكمال توطين وظيفة مساعد قائد الطائرة

كشف المركز الإعلامي لشركة الخطوط السعودية، اليوم (الأربعاء)، جانباً من احتفالية الشركة بتوطين وظيفة مساعد قائد الطائرة بنسبة 100 %.
وأظهر مقطع فيديو نشره المركز لحظة تخريج عدد من مساعدي قائد الطائرة السعوديين لدى الخطوط السعودية، التي يمتد تاريخها لـ 75 عاماً مضت.
وحققت الشركة بذلك ما وعدت به منذ عامين، حيث تعمل حالياً على استهداف جميع وظائف الطيارين، تحت شعار “فخر السعودية كوادرها الوطنية”.
بنسبة ١٠٠٪ ، تحتفل #الخطوط_السعودية بإكمال توطين وظيفة مساعد قائد الطائرة.#فخر_السعودية_كوادرها_الوطنية pic.twitter.com/w3dqpcS191
— المركز الإعلامي | الخطوط السعودية (@svmedia_center) December 16, 2020
وفق “أخبار 24”.