بالفيديو.. اشتباك بالأيدي بين “حمدالله” و”الغنام” في مباراة النصر والرائد

وقع اشتباك بين لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في أثناء مباراة الفريق أمام نظيره الوحدة، المقامة حاليًا، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
ورصدت عدسات الكاميرات الناقلة للمباراة، اشتباك المغربي عبدالرزاق حمدالله، مع زميله في الفريق سلطان الغانم، بالأيدي، خلال أحداث الشوط الأول.
وفي الدقيقة (22) سجل النصر الهدف الأول عن طريق نجمه أيمن يحيى، بعد ارتطام الكرة في العارضة من رأسية المدافع مايكون، ونجح أيمن يحيى في تسجيلها في الشباك.
🎥 لقطة الاشتباك بين الثنائي عبدالرزاق حمدالله و سلطان الغنام.#النصر_الرائد pic.twitter.com/S6d0SUj9qs
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 16, 2020
وفق “أخبار 24”.