بالفيديو والصور.. القادسية يخطف بطاقة التأهل لربع نهائي الكأس بهدف قاتل في “الشباب”

تأهل نادي القادسية، لدور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على حساب نظيره الشباب بعد الفوز بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما اليوم (الأربعاء) ضمن منافسات دور الـ 16.
وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، فيما كثّف فريق الشباب من فاعليته الهجومية خلال الشوط الثاني؛ حيث سنحت عدة فرص أبرزها تسديدة لاعبه الأرجنتيني غوانكا التي تصدى لها حارس القادسية، محمد الواكد قبل أن تعلوا رأسيته العارضة ولكن خطف حسن العمري الفوز للقادسية من ركلة جزاء في الدقيقة 89.
وحاول فريق الشباب عقب هدف حسن العمري تعديل النتيجة ولكن حُسمت المباراة في النهاية للقادسية.
وبهذه النتيجة خطف نادي القادسية بطاقة التأهل الثانية لدور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد نادي التعاون الذي تأهل في وقت سابق من اليوم على حساب ضمك.وفق “أخبار 24”.
وتُعد هذه هي المباراة الثانية التي يفوز فيها القادسية على نظيره الشباب خلال شهر ديسمبر الجاري بعدما فاز بهدفين مقابل هدف في الأسبوع الأول من الشهر.
د89’ هدف للقادسية! ⚽#حسن_العمري يسجل الهدف الأول#القادسية 1 : 0 #الشباب
🎥 — شاهد الهدف! 👇#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين pic.twitter.com/q2HGyJpSB5
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 16, 2020