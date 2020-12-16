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أخبار المناطق > “صحة جدة” تحقق مع طبيب تسبب في معاناة شاب بعد إجراء عملية تكميم المعدة
16/12/2020   9:47 م

“صحة جدة” تحقق مع طبيب تسبب في معاناة شاب بعد إجراء عملية تكميم المعدة

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فتحت مديرية الشؤون الصحية في محافظة جدة، اليوم (الأربعاء)، تحقيقاً مع جرّاح شهير سبّب مضاعفات خطيرة لشاب بعد إجراء عملية تكميم له في أحد المستشفيات في جدة.

وتقدّم الشاب، وفقاً لـ “عكاظ”، بشكوى رسمية ضد الطبيب الذي أجرى له العملية الجراحية قبل 4 سنوات قضاها في معاناة من مضاعفاتها طوال تلك المدة.

وأوضح أنه يعاني حتى اللحظة من الاسترجاع وآلام شديدة بالمعدة منعته عن الأكل والشرب، وبمراجعة نفس الطبيب طلب منه إزالة المرارة وإجراء عملية تغيير مسار للمعدة.

وأكّدت “صحة جدة” أنها ستشكل لجنة لدراسة ملف الشكوى مع التحفظ على ملف المريض، واستدعاء كافة الأطراف للتحقيق معهم حسب الإجراءات والأنظمة المتبعة.

“صحة جدة” تحقق مع طبيب تسبب في معاناة شاب بعد إجراء عملية تكميم المعدة

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