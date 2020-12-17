"البيئة": إيداع أكثر من 54 مليون ريال في حسابات مربي الدواجن

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم (الخميس)، إيداع أكثر من 54 مليون ريال في حسابات مربي الدواجن، ضمن الدفعة الـ(11) لدعم مشاريع القطاع في برنامج الإعانات الزراعية.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي الدعم المقدم لقطاع الدواجن بلغ حتى الآن أكثر من 604 ملايين ريال، حيث ستسهم هذه المبالغ في دعم المنتج المحلي، بما يحقق الأمن الغذائي عبر تطوير نشاط تربية الدواجن في المملكة.
يذكر أن برنامج الإعانات الزراعية يهدف إلى دعم المنتج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي عبر تلبية الطلب المتزايد على منتجات الدواجن.
وفق “أخبار 24”.